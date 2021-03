Demi Lovato paljastab, et narkodiiler vägistas ta üledoosiööl 

Sõbranna Sirah Mitchell seletas, et narkodiiler oli andnud Lovatole fentanüüliga segatud heroiini ning kui lauljatar üledoosi sai, tegi mees vehkat, pidades teda surnuks.

Lovato lisas, et oli teismelisena sarnases olukorras. "Kaotasin süütuse vägistamise läbi," ütles ta. Endine lapstäht täpsustas, et tema ja teine osapool olid küll toona suhtes, kuid ta olevat selgelt välja öelnud, et pole veel valmis süütust kaotama.