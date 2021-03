Kolmikuid kasvatav üksikema Sigrid Holmsen: neil olen ainult mina, sellepärast peangi olema eriti tugev 

Sigrid Holmsen on üksikema, kes kasvatab üheaastaseid kolmikuid poisse. Poisid kannavad omapäraseid nimesid – Styles, Samwise ja Steffen. „Ma ei suutnud uskuda, et see on reaalsus,” kirjeldab Sigrid oma tundeid, kui sai teada kolmikutest oma kõhus.