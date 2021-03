Inimesed Brigitte Susanne Hunt: Merylin Nau ja Ron Nõmme kihlus oli võlts! Nau: minu nimi on Brigittel alati keelel ja meelel Mondela Urbala , täna 16:18 Jaga: M

Ron Nõmm ja Merylin Nau Foto: @roosiphotography

„See, et nad tähelepanu nimel kihlusid ületas minu jaoks hea maitse piiri. Mind jättis see külmaks ja ei saanud aru milleks seda teha. See oli odav tähelepanu,” väidab Brigitte Susanne Hunt oma värskes videoblogipostiuses, et tõsielustaari Merylin Nau ja Brigitte ekskallima Ron Nõmme kuu aega kestnud kihlus oli reklaamitrikk.