PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 17. märts 

Inimesed, kes avaldavad soovi sinuga suhelda, ei pruugi olla just positiivses meeleolus. Sel juhul on sinu ülesanne nende tuju parandada. Suudad seda teha loominguliselt.

Võimalik, et mingit asjaajamist laiema ringi sugulastega või ka naabritega. Meeleolud on pigem töised ja asjalikud. Pisikeste probleemide lahendamine õnnestub.

Võimalik on ootamatu kohtumine kellegagi, kes on sulle kunagi sügavalt muljet avaldanud. Aeg on läinud, mingis mõttes on olukord muutunud, näed teda teisest vaatevinklist.