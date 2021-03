PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 21. märts 

Võimalik, et satud ajahätta – takistusi on küllaltki palju, nii mõnigi tegevus võtab aega rohkem, kui planeerinud oled. Ka ei pruugi asjaajamine tõrgeteta sujuda.

Mõnikord on nii, et otsust ei saa otsekohe lennult vastu võtta, vajad järele mõtlemiseks aega. Anna sellest vajadusest ka teistele osapooltele teada.

Võid olla mugav, isegi laisavõitu. Tahad nautida elumõnusid, puhata ja hästi süüa. Magusaga kipud liiale minema. Hea vabandus on see, et ega iga päev ole pühapäev, ent täna on!