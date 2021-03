PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 20. märts 

Võimalik, et aeg viib sind kokku tarkade inimestega, kelle räägitut tasuks hoolega kuulata ning sellest enese jaoks mõndagi kõrva taha panna ja järeldusi teha.

Äriasjade ajamine läheb libedalt. Hästi lihtne on kaasinimestega jutule saada. Kui teed müügitööd, võid lihtsate nippide ja võluva naeratusega vägagi palju saavutada.

On täpselt õige hetk sellest, et enda igapäevaharjumused kriitilise pilguga üle vaadata ja vajadusel midagi kapitaalselt muuta. Tahtejõudu sul ju on!