PÄEVAHOROSKOOP: reede, 19. märts 

Palju õnne, Kalad! Algaval aastal on sul küllaga tegutsemistahet. Oled valmis tegema loovaid muudatusi oma elus. Julgust on rohkem, see aitab sul lahti lasta kõigest, mis on kasutuks muutunud. Võimalik, et leiad endale uue huvi, asud õppima uut eriala või võtad ette reisi. Oled uudishimulik ning õppimisvõimeline, valmis oma maailma avardama.