Peeter Rebase debüütmängufilm „Firebird“ esilinastub Londonis: linateost ootab ees festivaliderohke suvi 

Režissöör Peeter Rebane sõnab, et „Firebirdi“ ootab ees festivaliderohke suvi ja sügis. „Viimase paari nädala jooksul oleme saanud kutseid kümnetele festivalidele nii Euroopas kui ka kaugemal – filmi oodatakse linastuma Põhja-Ameerikast kuni Austraalia ja Lõuna-Aafrikani,“ rõõmustab filmi lavastaja Peeter Rebane, kelle kinnitusel käivad läbirääkimised kümnekonna erineva festivaliga.

Kuigi Briti Filmiinstituudi korraldatav Euroopa suurim LGBTIQ+ filmifestival BFI Flare toimub sel aastal internetis, on Londoni festivalile ligipääs piiratud geoblokeeringuga. Briti publiku huvi filmi vastu on suur – „Firebirdi“ piletid müüdi välja ühe päevaga. Ees ootav tihe festivalikalender tähendab Rebase sõnul ühtlasi ka seda, et Eesti kinodesse jõuab film ilmselt alles hilissügisel.