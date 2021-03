Brigitte Susanne Hundi lähedane reetis ta: on mingid lubamatud asjad, mida sõbrannale ei peaks tegema 

Brigitte räägib, et tahab oma kõrvale ainult neid inimesi, kellega jagab ühiseid väärtuseid. „Tülid tulevadki sellest, et inimesed ootavad, et keegi teine käituks kuidagi teisiti ja kui need omavahel ei klapi, siis ma ei näe vajadust rohkem suhelda,” jutustab Brigitte oma blogis.

Hundi sõnul on tal vähe selliseid hetki, kus inimesega suhtluse täiesti ära lõpetab. „On mingid lubamatud asjad, mida sõbrannale ei peaks tegema. Oligi tema aeg minna ja nägu päriselt, I am so much better off (mul on temata palju parem – toim.).”

Sotsiaalmeediast on kadunud Brigitte ja tema sõbranna Astrit Vanaveski pildid. Kumbki ei jälgi teineteist enam ka Instagramis. Brigitte aga ei ütle blogis, kas künealuse sõbranna puhul on tegu Astriti või kellegi teisega. Elu24 püüdis Brigittega sel teemal rääkida, kuid naine ei soovinud kommenteerida.