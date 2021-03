Inimesed Suri Bondi-kurjam ja „Tulnuka“ täht Yaphet Kotto Toimetas Triin Tael , täna 11:53 Jaga: M

Yaphet Kotto ja Roger Moore 1973. aasta filmis "Live and Let Die". Foto: VIDA PRESS

81 aasta vanuses on surnud USA näitleja Yaphet Kotto, kes on tuntud Bondi-filmist "Live and Let Die", "Tulnukast" ja telesarjast "Homicide: Life on the Street".