TV3 VIDEO | Koroonahaige Sven Soiver: olukord läks nii hulluks, et tulid kaks skafandris meest ja turgutasid mind tund aega 

„Vanem tütar ja naine natuke köhivad, väikesel pole üldse midagi,“ räägib Soiver. Mehel endal nii õnnelikult läinud pole: „Eile õhtul läksid asjad nii hulluks, et tulid kaks skafandris meest, umbes tund aega turgutasid.“

Samal teemal Tele TV3 VIDEO | Koroonaviirusega nakatunud Sven Soiveri seisund on läinud hullemaks: ilma toeta ei jaksa seista „Hakkas see asi nii, et olin juba täiesti magama jäänud ja naine mingil hetkel märkas, et ma hingeldan,“ räägib Soiver. „Palavik oli 39 ja rinnus oli püsiv valu, ent aeg-ajalt käisid ka sellised valusööstud.“ Mehe sõnul valu ise õnneks väga tugev ei olnud.

„Hakkasin püsti tõusma ja siis, sinnasamasse ma kukkusin,“ räägib Soiver ning ütleb, et selle peale otsustas abikaasa kutsuda kiirabi. Kohale jõudnud meedikud tegid terve hulga teste ja protseduure: „Kardiogramm; masin, mis teeb piiks; vererõhk; kanüül pandi ja tilgutati igasuguseid palavikualandajaid ning vedelikke otse veeni.“

Soiver väidab, et ta joob pidevalt ohtralt vett, ent meedikud ei olnud rahul ning väitsid, et tal on sellegi poolest vedelikupuudus. Hommikul avastas ta aga, et terve tema keha on täis anduripadjakesi. „Mul ei ole mingeid mälestusi, kuidas need mu keha peale said.“

Meedikud toimetasid umbes tund aega ning kuigi mõned murekohad jäid, võis Soiver haiglasse mineku asemel koju jääma. Hommikul tellis perearst aga kopsuröntgeni ja vereproovid.