Margus Allikmaa: kaalumisel on tõepoolest variant teatrite uksed alles mais avada 

„Mina isiklikult arvan, et tõenäoliselt me terve aprillikuu ka ei mängi. Saan aru küll, et keegi ei julge praegu prognoosida, mis juhtuma hakkab, aga kindlasti on parem, mugavam ja selgem ja inimeste jaoks lihtsam, kui öeldaks, et me teatreid aprilli lõpuni lahti ei tee,“ ütleb Margus Allikmaa. Foto: Alar Truu

„Publik ju tajus ka, et neid on poole vähem saalis ja tajus ka seda, et näitlejale tuleb tagasisidet pisut tugevamini anda kui muidu,“ kirjeldab Vene teatri ja Eesti etendusasutuste liidu juht Margus Allikmaa olukorda, mil teatrisaali sai lubada vaid poole publikust. „Hoolimata sellest, et rahvast oli vähem saalis, oli aplaus selle võrra tugevam. See oli vastastikune poolehoid.“