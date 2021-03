Charlene Rennit vaevles depressiooni käes: tahtsin, hambad ristis, teha karjääri ja asetasin eraelu tagaplaanile  

"Tahtsin, hambad ristis, teha rahvusvahelist karjääri ning asetasin eraelu tagaplaanile, kadusin sõprade jaoks," meenutab Rennit ja lisab, et igatahes on oma sisemaailmaga tegelemine pikem protsess. "Minul võttis väljatulek paar-kolm aastat. Küll aga tuleb neid tumedaid hetki ette piisavalt, et osata ilusate hetkede eest tänulik olla. Valguskiire, kui otsida, leiab alati!"