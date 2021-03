Pippa Middleton sai teise lapsega maha! 

Cambridge'i hertsoginna Catherine'i noorem õde (37) sai ajakirja People allika teatel täna hommikul pisitütre. Pippa ja tema abikaasa James Matthews (45) panid lapsukesele nimeks Grace Elizabeth. "Ta on täiuslik, kõik on selle hea uudise üle nii rõõmsad," kinnitab People'i allikas.

People märgib, et beebi nimi on omamoodi austusavaldus tädi Kate'ile, kelle ristinimi on Catherine Elizabeth Middleton, ning mõistagi ka kuninganna Elizabeth II-le.