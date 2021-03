Jennifer Lopez ja Alex Rodriguez eitavad oma armusuhte purunemist 

Lopez ja Rodriguez tegid CNNile oma esindaja kaudu avalduse, kinnitades, et on endiselt koos, kuid tegelevad mõningate probleemide lahendamisega. People.com oli väitnud, et neli aastat kestnud suhe on läbi ning pulmaplaanid maha maetud. CNN kirjutas reedel, et Jennifer ja Alex läksid lahku mõned nädalad tagasi. "Vaevalt et neist uuesti paar saab," ütles CNNi allikas toona.