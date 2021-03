80aastane Ringo Starr nägi Grammyde laval erakordselt nooruslik välja 

Daily Mail märgib, et 80aastane muusik nägi Trevor Noah' juhatatud otseülekandes erakordselt nooruslik välja. "Pärast aastat täis lõputut zoom'imist on suurepärane siin olla. Õigupoolest on suurepärane ükskõik kus olla," märkis Ringo oma kodulinna Los Angelese konverentsikeskuse laval.