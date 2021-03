Veel üks kuulsus kinnisvaramaailmas! Kersti Tootsist sai maakler: panen rõhku kvaliteedile  

Kinnisvarafirma kodulehel kirjutab Kersti enda kohta, et ta on töötanud erinevate asutuste, ettevõtete juhiabina, erinevatel ajajärkudel.

"Olles lojaalne meeskonnatöötaja, olin kaasatud ka ettevõtete protsesside ning süsteemide loomises. Minu erinevad ametikohad on olnud seotud sündmuste korraldamisega, mis on mu kirg. Igal koosviibimisel ja sündmusel on oma eesmärk, mistõttu pööran erilist tähelepanu alati toimumiskohale ja sellega kaasnevatele detailidele. Pean oluliseks korrektset asjaajamist ning süsteemsust, mis on aluseks jätkusuutlikule tegevusele," kirjeldab ta.