Beyoncé ja Taylor Swift tegid Grammyde galal ajalugu 

"See on nii suur au, olen nii elevil," ütles lauljanna oma rekordauhinda - parima R&B-etteaste Grammyt - vastu võttes. Varasem rekord oli kuulunud bluegrass'i-lauljale Alison Kraussile.

Ka Taylor Swifti jaoks oli tänavune Grammyde tseremoonia mälestusväärne: temast sai esimene naisartist, kes on kolm korda pälvinud aasta albumi Grammy. Auhinna tõi Taylorile mullune album "Folklore". Varem on ta aasta albumi Grammy võitnud aastatel 2010 ja 2016.

Meestest on sellise kübaratrikiga hakkama saanud kolm artisti: Frank Sinatra, Paul Simon ja Stevie Wonder.

Aasta plaadi Grammy teenis Billie Eilish ("Everything I Wanted"), aasta laulu auhind H.E.R. ("I Can't Breathe"). Parimaks uueks artistiks kuulutati Megan Thee Stallion. Tema sai ühtlasi kõigi aegade esimeseks naisartistiks, kes on võitnud parima räpplaulu Grammy - läbimurdehitis "Savage (Remix)" esines külalisena Beyoncé.