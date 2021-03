PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 15. märts 

Palju õnne, Kalad! Uuel eluaastal nõuavad töised ettevõtmised palju jõudu. Sa ei anna alla, ehkki on päevi, mil olukord tundub lootusetu. Järjekindlus on see, mis sind eduni viib. Tuleb olla rahulik ning vältida konfliktidesse sattumist ülemuste või kolleegidega. Sisemise ärrituse maha laadimiseks tasub teha sporti ning tegeleda enesearendamisega.