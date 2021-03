Kui palju maksis küll TV3 prints Harry ja Meghan Markle'i intervjuu näitamise eest? 

Vanity Fairi andmetel maksis Ameerika Ühendriikide telekanal CBS kahetunnise erisaate esilinastamise õiguste eest üle seitsme miljoni dollari. Kopsakas investeering tuli aga kanalile ruttu tasa, sest intervjuu meelitas 7. märtsi õhtusel tippajal teleri ette 17,1 miljonit vaatajat, vahendab New York Times. Nii suur vaatajanumber pani antud nädala kõige vaadatumale saatele kahekordselt ära.

Intervjuu oli uudispommidest pungil

Harry ja Meghani intervjuu naelutas teleekraani piidlema nii palju ameeriklasi, sest see oli skandaalsetest väidetest pungil. Näiteks kirjeldas Meghan Markle Oprah'le, et tema elu kuningakojas oli nii painajalik, et poeg Archiet oodates tahtis ta sellele lõpu teha. "Ma ei tahtnud enam elada," tunnistas hertsoginna pisarsilmi. 39aastase Meghani olid enesetapu äärele viinud õelad artiklid Briti ajakirjanduses. "Ma lihtsalt ei tahtnud enam elada," tunnistas ta. "Ma ei näinud muud lahendust."

Prints Harry abikaasa heitis kuningakojale ette asjaolu, et ta jäeti kõmuajakirjanduse ees täiesti kaitseta ning tal ei lubatud ka psühhiaatri juurde minna – see heitnuks kuninglikule perele varju."Mõistsin, et see kõik juhtub üksnes seetõttu, et ma hingan."

Meghan ja Harry keeldusid küll nimesid nimetamast, kuid paljastasid: keegi kuningliku pere liige muretsenud väga nende tulevase lapse nahavärvi pärast. On ju Meghani ema Doria mustanahaline. Ka paljastas prints Harry intervjuus nende kõhubeebi soo – sündimas on tütar.