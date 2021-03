Kare Kauks: üllatusin, et tütrest on täitsa tubli artist saanud 

Saates "Hommik Anuga" olid pühapäeva hommikul külas Kare Kauks ja tema tütar Ketter, esinejanimega Kéa. Kõik, kes juhtusid "Eesti laulu" esimest poolfinaali vaatama, olid tunnistajaks südamlikule hetkele, kui pisaratega võitlev Kéa ema saadetud sõnumi ette luges. "Kallis Ketu, viimasel ajal tuleb mul sageli sinu igatsus peale. Siis kuulan su lugu ikka üks-kaks või isegi kolm korda järjest ja tuju on palju parem," kõlasid kirja esimesed südamlikud read.

Kare sõnul olid kirjad alguses täis õpetussõnu, kuid siis mõistis ta, et tütar võib hakata nende tõttu üle mõtlema. "See on minu viga ka olnud, aga seda ma talle ei taha. Ma mõtlesin, et tegelilkult pean toetama teda emotsionaalselt. Nüüd olengi saatnud talle enne kontserti emotsionaalseid sõnumeid, et viia teda levelile, kus ta saab seda emotsiooni edastada."

Ketter nendib, et kuna ta pole ammu kodus ema vaatamas käinud, siis sõna "igatsus" puges talle väga sügavale hinge. Veel Anu Välbalegi sellest sõnumist rääkides lähevad nii ema kui tütre silmad taaskord märjaks. "Me oleme emaga nii seotud olnud terve elu," ohkab Ketter ja pühib silmi.

Kare sõnab, et tal on lähedased ja erilised suhted oma mõlema tütrega. "Aga alati ei ole nii roosiline olnud! Elu on ju olnud palju mitmetahulisem, aga elus tuleb keskenduda olulisele." Kui Ketter oli väike, laulis talle Kare sõnul talle rohkem vanaema, kui ta ise. "Nagu emad ikka – neil on alati kiire."