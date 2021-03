Halvima näitleja auhinnale nomineeriti Anne Hathaway ja Robert Downey 

Downey esitati Dolittle'i rolli eest halvima meesnäitleja ja halvima ekraanipartnerluse Kuldvaarika nominendiks: nii nõdrad olnud tema ponnistused Walesi aktsendi esilemanamiseks. Ka kriitikud tümitasid filmi halastamatult. "Iga kord, kui Downey avab suu ja ütleb midagi arusaamatut, sureb see film veel veidi," pahandas The Guardiani kriitik.

Oscari-võitja Anne Hathaway esitati halvima naisnäitleja auhinna nominendiks Netflixi filmiga "The Last Thing He Wanted" ning "Nõidadega". Temaga konkureerivad näiteks Katie Holmes ja Kate Hudson. BBC News nimetab üllatuslikuks, et halvima naiskõrvalosatäitja Kuldvaarika nominendiks esitati teiste seas Glenn Close ("Hillbilly Elegy").