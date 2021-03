Demi Lovato ei piira pärast üledoosi alkoholi ega kanepi kasutamist 

Lovato tunnistas hiljuti, et 2018. aasta heroiini üledoos põhjustas tal kolm insulti ja infarkti. Ometi toonitab ta: narkootikumideta poleks ta elus - need olevat takistanud tal meeleheitehetkedel vabasurma minemast.

Ajakirja Glamour kaaneloos räägib USA lauljanna (28), et ei piira praegu alkoholi ja kanepi kasutamist. Ta usub, et satuks vastasel juhul taas toitumishäire küüsi. Kategooriline karskus ei pruugi tema sõnul kõigile sobida. "Julgustan inimesi ise otsuseid langetama. Minu puhul muutis mu elu just autonoomia."