Jedward kavatseb aidata sõbrannal katseklaasikaksikud saada 

Lauljad rääkisid Daily Maili teatel hiljutises hommikusaates, et rõõmustavad viimasel ajal maad võtnud kaksikutebuumi üle. "Täitsa pöörane: meie sõbranna tahab, et aitaksime tal kunstviljastamise abil kaksikud saada, nii et tema sõpradena tunneme, et see on parim kink, mis me talle teha saaksime," rääkis Jedward.