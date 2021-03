VIDEO | Ott Evestus sai koroonavaktsiini: olin aasta tagasi koomas ja ei kavatse seda uuesti kogeda 

"Ma tahaks kirjeldada kui õõvastav ja talumatu oli viibida nädal aega haiglas nii, et mul oli hingamiseks toru kurgus. Aga ma ei mäleta. Mitte midagi. Hingamistoruga olemine on sedavõrd valus, et nad hoiavad sind tugevate rahustite mõju all, sest muidu võid sa selle agoonilise valu tõttu šoki saada. Hingetoru paigaldamise kõrvalmõjuna on mu häälepaelad siiani tuksis, kuid see on vaid pisike kõrvaltoime võrreldes nendega, mis koomaga kaasnesid," kirjutab artist ja lisab, et ei soovitaks seda kogemust kellelegi.