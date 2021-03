Inimesed Trafficu solist Silver Laas läks haiglasse appi: mind häirib väga järjest süvenev jutt, et koroonaviirust pole olemas Geidi Raud , täna 13:18 Jaga: M

TÖÖPOSTIL: Silver Laas ja Joonas Mattias Sarapuu läksid Ida-Tallinna keskhaiglasse appi. Foto: Erakogu

„Mu abikaasa töötab Ida-Tallinna keskhaiglas, aga on ise lapsehoolduspuhkusel. Kuna tema ei saa praegu tööl käia, aga olukord on jätkuvalt halb, siis mõtlesime, et lähme Joonasega (klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuu – toim.) appi,“ selgitab Trafficu solist Silver Laas, kuidas neist said haigla abitöölised.