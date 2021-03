Inimesed ÕL VIDEO | EESTLASED ONLYFANSIS | Marimumm väntab koos kallimaga puhast porri: pidin talle suuseksi tehes võõra mehe nime ütlema... Geidi Raud | Video: Tatjana Iljina , täna 15:59 Jaga: M

Foto: Tatjana Iljina

„OnlyFansis on inimene minult küsinud, et ütleksin tema nime, samal ajal kui Krisile blowjob'i (ingl. k – suuseksi) teen,“ kirjeldab pornotäht Mariliis Küünarpuu (29). Tema elukaaslane Kris (23) selgitab, et lubas sellise episoodi linti võtta vaid ühel tingimusel: „Mul olid kõrvaklapid peas. Kuulasin sealt muusikat, mul oli jumala hea!“