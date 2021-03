Uudo Sepp loobub TV3 „Duubli“ juhtimisest: minu jaoks oli Seidi ja Ada mahategemine vastik 

TV3 saade "Duubel" on sattunud vaatajate suure pahameele alla, kuna reedeõhtuses episoodis parodeerisid näitlejad Marta Laan ja Liisa Pulk "Rannamajast" tuntud Seidit ja Adat mõnitaval viisil.

Sepp ütleb, et on TV3 pakkumise eest väga tänulik, kuid lisab, et ei saa pärast eilset episoodi seda vastu võtta.