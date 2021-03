Matti Nykäneni lesk sattus operatsioonilauale 

"Mul on olnud probleeme kõhuga," tunnistas ta Iltalehtile. "Tehti operatsioon, kus eemaldati kogu sapipõis. Seejärel tehti ka kolonoskoopia." Just viimane protseduur tegi Pia nii nõrgaks, et ta pidi pressikonverentsi vahele jätma.

"Farmi" uus hooaeg, kus Soome suusahüppelegendi lesk kaasa lööb, algab 4. aprillil. Pia on rääkinud, et tõrkus "Farmi" tegijate kutse peale ega tahtnud sarjas osaleda. "Ma pole ju üheski sellises tõsielusarjas kaasa löönud. Tuntuks sain ma ju ainult Mati kaudu," põhjendas ta Iltalehtile. Jah-sõna andma tiivustas teda "Farmi" võitjale lubatud 30 000 euro suurune auhind. Matti surma järel on Pia olnud suurtes rahamuredes, sest Nykänenist jäid maha kopsakad võlad. Vahepeal käisid lausa jutud, et Pia võib oma kodust ilma jääda.