Inimesed Harry ja William osalevad tülile vaatamata Diana memoriaali avamisel Toimetas Triin Tael , täna 11:00 Jaga: M

Prints William ja prints Harry 2018. aasta kevadel. Foto: Reuters/Scanpix

Prints Harry tunnistas Oprah Winfrey intervjuus, et tema suhted oma vanema venna Williamiga on Megxitist saadik külmad. Kuid kuninglikud vennad on lubanud erimeelsused oma ema Diana mälestusmärgi avamiseks maha matta.