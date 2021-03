Sõbrad Jennifer Lopezi kihluse katkemisest: seda oli ammu oodata 

Ligi neli aastat kestnud suhe on ajakirja People allikate teatel juba mitu kuud karil olnud. Jaanuaris oli Alex Jenniferile toeks, kui too esines president Joe Bideni ametisse vannutamisel, kuid tegelikult oli neil juba suuri probleeme.

"Nad on püüdnud laste nimel head nägu teha, aga kõik teadsid, et sellest ei tule midagi välja," ütleb üks insaider. People'i allika sõnul mõistsid kuulsa paari Miami sõbrad, et suhe on hukule määratud, kui Jenniferi ja Alexi plaanist osta ühine megahäärber ei tulnud midagi välja.