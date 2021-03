TV3 VIDEO | „Duubli“ sketšis visati nalja Rannamaja-Seidi surnud isa ja nahahaiguse üle. TV3: sketš põhines nende endi antud intervjuul

Ada ja Seidi pidanuks sel nädalal olema „Duubel: Õhtune vahetus“ saatejuhid, kuid nad kõrvaldati sellest ametist möödunud nädalavahetusel toimunud intsidendi tõttu, kus mõlemad osalesid Andrei Zevakini muusikastuudios toimunud peol veel mitmekümne inimesega. Loe pikemalt sellest SIIT. Just sellest saigi sketš hoogu. Mitmel korral reklaamiti juba ka enne saadet, et Seidi ja Ada on stuudios külalistena kohal, kuid mõlemad tüdrukud võtsid juba enne sotsiaalmeedias sõna, et neid pole stuudiosse kutsutud. Lisaks avaldasid nad pahameelt selle üle, kui keegi neid parodeerima peaks.