TV3 VIDEO | „Duubli“ sketšis visati nalja Rannamaja-Seidi lahkunud isa ja nahahaiguse üle. TV3: sketš põhines nende endi antud intervjuul 

TV3 Facebooki ja Instagrami kontod on mattunud kriitikalaviini alla. „Kolmanda klassi huumor. Väga piinlik tõesti,“ kirjutab üks. „Labane ikka, terve see nädal on muudkui nalja tehtud nende üle seal „Duubli“ saates. Iga õhtu ikka mingi lause välja öeldud Ada ja Seidi kohta. Kuskil peaks ikka piir ka olema,“ arvab teine. „Täna oli küll piinlik teleka ees istuda kahjuks. Kuidagi väga madalale langes see kogu nn show,“ pahandab kolmas. Muidugi leidub ka neid, kes ütlevad, et naerda sai korralikult. Ka TV3 kommenteerib, et „vaimukas ja värvikalt esitatud etteaste juba pälvinud ülipositiivset tagasisidet“. Siiski soovivad nad ka vabandada Seidi Voogre ees, keda puudutas tema isaga seotud lõik. „Sketš põhines TV3Play rubriigil „Ada vs Seidi“. Kahjuks polnud saatetiimile teada, et Seidi isa on lahkunud; selle teadmise taustal poleks nad originaaltekstil põhinevat delikaatset osa sketšis kasutanud.“

Peamine, miks inimesed, ja ka Ada ja Seidi ise, pahased on, on tõik, et nalja tehti kahe asja üle - Seidi lahkunud isa ning tema psoriaasihaiguse teemadel.