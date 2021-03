Inimesed SOTSIAALMEEDIAST EEMALE | Sisuloojad: pausid annavad rohkem energiat ja vähendavad ärevust Liisa Mugra , täna 21:45 Jaga: M

GALERII

Helen Adamson Foto: Erakogu

Kuigi sotsiaalmeedia pakub värvikaid emotsioone ja lõputult võimalusi, on sellel ka pahupool – just seetõttu on otsustanud mitmed sisuloojad selle tarbimist vähendada või pausi teha. “Olen otsustanud sotsiaalmeediast pause võtta, sest see on üks suurim ärevuseallikas,” tõdeb Helen Adamson. Oma kogemusest räägivad ka Madli Vilsar ja Gethel Burlaka.