TOPELTSTANDARDID: Kriisiajal koos pidutsenud Rannamaja-tüdrukud jäid „Duublist“ kõrvale, Uudo Sepp lubati saatejuhiks 

Triin ja Uudo võtavad "Õhtuse vahetuse" juhtimise teatepulga üle Martalt ja Nele-Liisilt, kes asendasid koroonaskandaali tõttu saatest eemale jäänud Adat ja Seidit. TV3 loovjuhi Urmas Eero Liivi sõnul said Adat-Seidit puudutavad vajalikud otsused tehtud, ootamatu olukord lahendatud ning on mõistlik edasi minna. "Lõppkokkuvõttes on tegemist toredate noorte inimestega, kes on õppetunni saanud ja väärivad uusi võimalusi. Tegu on tehtud, vigadest õpitud, vabandust palutud ja aeg edasi liikuda. Ka Uudo Sepp on juhtunust järeldused teinud ja tervist kontrollinud ning valmis tuleval nädalal tervena ja turvaliselt otse-eetri väljakutse vastu võtma. Seda kõike puudutame ka esmaspäevases saates, mil otse-eetris hakatakse lahkama veel üht tõeliselt olulist ja kirgi kütvat materjali," selgitab Liiv TV3 pressiteate vahendusel.

Saatest eemale jäänud Ada sellega rahul pole. "Kui asi oli testis, mitte põhimõtttes ja taunitavas käitumises, siis miks meilt kiirteste ei küsitud," pahandab ta Instagrami stooris.

Triin Lellep ja Uudo Sepp Foto: TV3

"Esmaspäeval on meil saates teema, mis on ülioluline ja läheb korda paljudele. Olen tänulik, et saame seda käsitleda täiesti uue nurga alt, sest sellega seonduv on kahjuks jäänud piisava tähelepanuta," kirjeldab Triin Lellep avasaadet.

Kaassaatejuhi Uudo Sepaga on nad igati sobiv paar, sest tasakaalustavad teineteist hästi. "Saame kindlasti väga kenasti hakkama – mina olen elava loomuga, Uudo aga rahulik, jalad maas," ütleb Triin, vihjates, et läbi argiõhtute on neil kahel plaanis vaatajaid üllatada väga põneva muusikalise projektiga.