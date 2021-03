Andrei Zevakin kriisiajal oma stuudios toimunud peost: vabandan, et ei teinud midagi selle peatamiseks 

„Vabandan, et lasin sellisel peol toimuda ja ei teinud mitte midagi selleks, et seda peatada,“ räägib Andrei. Tema sõnul ei põhjenda antud tegu isegi see, et las noored lõbutsevad.

Esmaspäeval helistas Andreile ka peaminister Kaja Kallas, kellega vesteldi ja diskuteeriti koroonaviiruse teemal. „Rääkisime sellest, mis riigis toimub ja saama hakkab. Ta oli väga-väga tore ja viisakas,“ sõnab juutuuber. „Eilsest on riik praktiliselt lukus ja on väga oluline, et peaksime kõik nendest reeglitest kinni ja austaksime neid. Selleks, et saaksime üheskoos kriisist üle ja naasta normaalse elu juurde. Ärge tehke samasuguseid pidusid nagu meie stuudios ja kasutage seda kui õppetundi,“ on Andrei oma vigadest õppinud.