Eesti esimest koroonakollet Saaremaal ohjanud Madis Kallas: „Surmaga ei harju kunagi.“ 

„Kindlasti ei tohi surmaga harjuda ja tänapäeva meditsiin peab tegema kõik, et Covidi-surmad miinimumini viia, aga praegu ei karda inimesed enam nii paaniliselt, võtavad koroonat kuidagi lihtsamalt – isegi kui suguvõsas või tutvusringkonnas on olnud haigestunuid. Enam ei ole sellist tunnet nagu eelmisel aastal, et ei tea, kas jääb ellu, kas elab haiguse üle väga raskelt või kergelt. Eks aeg, jah, muudab inimest,“ ütleb Madis Kallas. Tema lubas Saaremaa vallavanemana aasta tagasi võõrustada Itaaliast pärit võrkpallimeeskonda. Sellest külaskäigust sai alguse Eesti esimene koroonakolle.