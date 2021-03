Diana jättis oma pojale Harryle hiiglasliku varanduse 

"Mul on emast jäänud raha ja ilma selleta me poleks saanud seda teha," viitas Harry Megxitile - oma pere kolimisele Ühendriikidesse. "Ema oleks seda nagu ette näinud ja ta on meid kogu selle protsessi ajal saatnud," lisas prints. "Netflixid ja Spotifyd ei olnud meil üldse kavas."

Sussexi hertsogipaar on sõlminud Netflixi ja Spotifyga ülimalt tulusad lepingud, kuid algul hoidis neid vee peal vaid Diana pärandus. New York Posti andmeil oli see algul 8,9 miljoni dollari suurune, kuid investeeringute ja intressidega on summa kasvanud. Harry ja tema vanem vend William hakkasid oma pärandust kätte saama alates 25. eluaastast ning 30. eluaastaks oli käes kogu summa - toona sai Harry umbkaudu 13 miljonit dollarit.