Uku Suviste võidule aitas kaasa kallima kingitud talisman Kroonika , täna 20:29

Uku Suviste Foto: Stanislav Moshkov

"See ehe on kingitus. Selle kinkis mulle üks väga lähedane inimene, aga kes täpsemalt, ma praegu ei ütleks," vihjab Uku Suviste Kroonikale, et tegemist on uue kallima tehtud kingitusega.