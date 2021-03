Skandaali sattunud Uudo Sepa ema ei ole koroonausku: usk peab olema suunatud mujale ehk Jeesusele 

Pealtnäha hea sõnum inimestele peidab oma kommentaariumis hoopis midagi muud. "Olime Egoniga koroonas, see oli lihtsam kui tavaline gripp. Tegime kodus igasugu töid ja tegemisi. Kestis seitse päeva. Aru ma ei saa, kus see pandeemia asub. Kas meil on tugevam tervis, kas meil on immuunsus korras, et nii kergelt põdesime?" kirjutab ta.