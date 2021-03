DISKLAHV TERENDAB! Valgevene eurolaul kannab poliitilist sõnumit, EBU ähvardab võistluselt kõrvaldamisega 

Eurovisioni laval on teatavasti keelatud absoluutselt igasugused poliitilised avaldused, samuti ei tohi laval ropendada. "EBU on Galasy ZMesta lugu hoolikalt uurinud ja jõudsime järeldusele, et see ei vasta Eurovisioni mittepoliitilisele loomusele," teatab EBU. "Oleme BTRC-le öelnud, et lugu ei saa sellisel kujul võistelda. Palusime neil esitada loost uue versiooni või täiesti uue loo, mis vastab Eurovisioni reeglitele. Kui seda ei tehta, diskvalifitseeritakse Valgevene tänavuselt võistluselt."

Laulu, mis eesti keelde tõlgituna kannab nime "Ma harin sind" või "Ma õpetan sulle", sõnad sisaldavad portaali Escxtra tegijate sõnul idioome, mis viitavad Valgevene poliitilisele kriisile, protestidele ja sügisestele valimispettustele. Escxtra eestvedajad tegid EBU-le ka avalduse, et Valgevene võistluselt kõrvaldataks.

Paljud eurofännid kiidavad EBu otsuse heaks ja on nõus, et riik peaks kindlasti disklahvi saama.