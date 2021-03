Inimesed Massihävituslikust biorelvast olematu probleemini: KOROONAVANDENÕUDE TOP 7 Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

KÕIGES ON SÜÜDI BILL GATES?: Vandenõuteoreetikud näevad koroonat osana Bill Gatesi suurest plaanist inimkonda kontrollida. Foto: AFP/Scanpix

Kuna koroonaplahvatuse tekkepõhjustele möödunud aasta alguses ühest selgitust ei leitud, on loomulik, et infoaugus hakkasid idanema erinevad vandenõuteooriad. Need on levinud pandeemiliselt, nii nagu Covid-19 isegi. Õhtuleht toob välja seitse olulisemat.