KAS UKU PEAKS VÄRISEMA? Kuula brittide tänavust eurolaulu! 

BBC Newsi teatel esitab Newman lauluvõistlusel pala "Embers". James, kelle laule on varem esitanud sellised artistid nagu Ed Sheeran, tahtis enda sõnul luua lõbusat ja tujuküllast lugu, mis oleks tulvil positiivsust. Mullu pidi ta võistlusele minema ballaadiga "My Last Breath".