Prints William Harry ja Meghani kõmuintervjuust: „Me ei ole rassistlik pere.“ 

Cambridge'i hertsog ütles Sky Newsi reporterile neljapäeval: "Me ei ole absoluutselt rassistlik pere." Küsimuse peale, kas ta on Harryga pärast Oprah' intervjuud rääkinud, vastas prints William: "Ei, veel ei ole, aga räägin kindlasti."

Meghan rääkis palju poleemikat tekitanud usutluses, et keegi kuningliku pere liige oli väljendanud muret nende tulevase lapse nahavärvi pärast. "See oli piinlik. Olin päris šokeeritud," lisas Harry, kuid keeldus kõnealuse isiku nime avaldamast. Oprah' sõnul oli prints hiljem toonitanud: tegu polnud tema vanavanemate kuninganna Elizabethi ja prints Philipiga.

Harry ütles intervjuus, et tema ja Williami suhteid iseloomustab praegu sõna "distants". Veel väitis ta, et oli kuningliku elu lõksus olnud, sellest ise aru saamata. Kohtumine Meghaniga avas ta silmad ning päästis ta. Kuid William ja nende isa Charles on Harry sõnul endiselt lõksus ning tal on neist kahju.