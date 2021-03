Vabatahtlik päästja Andres Puusepp aitas hätta sattunud last: väike poiss, tema ema ja arstid olid väga tänulikud  

Nimelt kirjutab Päästeamet oma Facebooki lehel olukorrast, kus läks vaja lausa seitsme päästja abi, et poisslapse sõrm vabastada mutri raudsest haardest. "Päästja 1 hoiab poisi kätt fikseeritult. Päästja 2 fikseerib torutangidega mutri näpu alt, et see oleks lõikamisel stabiilne.Päästja 3 valgustab taskulambiga tööala.Päästja 4 jahutab lõigatavat pinda süstlaga. Päästja 5 töötleb mutrit mikromeetri kaupa väikese elektrilise lõikuri ja rauasaega," kirjeldatakse olukorda. 243 minuti jooksul vahetasid seitse kutselist ja kaks vabatahtlikku päästjat korduvalt omavahel ülesandeid, et silm terav ja käsi täpne püsiks. Lisaks läks vaja nutikust, improviseerimist, töövahendite kohandamist ja rahulikku meelt.