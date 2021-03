Liza Lind sai bakalaureusekraadi poliitika alal: minu suur kirg on mõista maailmas toimuvat 

Liza meenutab, et võttis pärast gümnaasiumit vaheaasta, et mõelda välja, mida päriselt õppida tahaks ja lauale jäid kaks varianti – psühholoogia ning poliitika ja valitsemine. „Täiesti ausalt öeldes ma lihtsalt ei saanud psühholoogia erialale sisse, aga nüüd näen, et kõik jooksis tegelikult lõpuks paika,“ sõnab ta.