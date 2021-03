Sõbranna: Meghani süüdistuste toetuseks on olemas e-kirjad ja SMSid 

Janina, kes on tundnud Meghanit 17 aastat, paljastas Briti hommikusaates "This Morning", et tema ja Meghan vaatasid Oprah' saadet üheskoos. "Oleme kõik õnnelikud, et oleme uues ajastus. Et saame tõtt rääkida. Nüüd on kõik teistmoodi. On tore näha, et nad tunnevad end vabalt."

"Ma ei tea, kas teadis. Aga ma tean, et [kuninglik] pere ja personal teadis," ütles Janina intervjuus. Sõbrad jälgisid ärevusega, kuidas Meghani ümber kerkib müür: kõmulehed materdasid hertsoginnat, kuid ei kuningakoda ega keegi teine ei kaitstnud teda. "See tegi mind väga vihaseks. Tahtsin teda kaitsta, kuid tal kästi meile öelda, et me ei tohi kommenteerida - kuningakoda kaitseb neid. Ja nüüd, aastaid hiljem, näeme, et see polnud tõsi."

Janina usub, et omaaegne ülekohus tuleb ilmsiks. Buckinghami palee avaldust lugedes valdasid teda kahetised tunded. "Ühest küljest mõtlesin: olen nii tänulik, et nad neid üleelamisi viimaks tunnistavad. Aga teisalt ma tean, et pere ja personal olid selle mastaapidest väga teadlikud, ja nende mälestused võivad küll erineda, kuid meie omad mitte, sest me elasime seda kõike koos nendega [Meghani ja Harryga] läbi. Ja on palju e-kirju ja sõnumeid, mis seda toetavad."