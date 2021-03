„Äkki te ütlete paar sõna ETV-le?“ – „No mis mul siis üle jääb?“  

„Aktuaalne kaamera“ on vaid pool aastat noorem kui Eesti Televisioon ning kaks ja pool aastat vanem kui Eesti Raadio uudistesaade „Päevakaja“, mis oli esimest korda eetris 6. oktoobril 1958. Igatahes on see midagi, mille üle on põhjust uhke olla.