Heinz Valgu reaktsioon poliitlollusele: ropendan hinge rahustuseks vene keeles 

"Aga tribüünile mina ei lähe, halba sõna meie riigi kohta ei ütle. Riik võib eksida, nii nagu inimene võib eksida, aga selle pärast ei pea teda mõnitama. See on minu põhimõte, mida ma ei muuda," räägib kunstnik ja lisab, et karikaturistina ta igapäevapoliitikasse ei sekku. "Minu hellustunne oma riigi vastu on nii õrn, et mu põhimõte ei luba teda torkida."