TV3 VIDEO | Vaktsineeritud telereporteri Sven Soiveri pere nakatus koroonaviirusesse 

"Saime lasteaiast teate, et laps on määratud karantiini, kuna tema sõimes on olnud üks koroonapositiivne. Kui teate saime, oli aga laps juba haigeks jäänud. Üks õhtu oli lapsel köh-köh, teine päev jäi ta päris raskelt haigeks – palavik. Õhtul jäi naine haigeks ja järgmisel päeval siis juba mina," räägib Soiver.

Enesetunne on praegu telemehel ja tema pereliikmetel enam-vähem hea, kuid erinevad sümptomid kimbutavad neid hooti. "Meil on olnud kõik sümptomid, aga mitte kunagi korraga, vaid täiesti juhuslikult. Lõhna-maitset tunneme, aga see pidigi hiljem ära kaduma. Kaheaastasel tütrel on kõige tõsisem palavik olnud. Kuus tundi pole mitte midagi – laps on terve ja rõõmus. Korraga lööb palavik 39 ja laps ahmib õhku," kirjeldab ta. Koroonaviirus on kallal ka nende kahekuusel beebil.